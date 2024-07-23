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Культура

Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове

Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Псковском музее-заповеднике сегодня, 23 июля. Она посвящена 80-летней годовщине полного освобождения Псковской области от немецко-фашистских захватчиков и их пособников, передает корреспондент ПАИ. На открытии выставки гостей привествовали заместитель директора музея-заповедника Эльвира Королёва и главный федеральный инспектор по Псковской области Александр Хлопков.

  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Выставка «Железная поступь стальных полков» открылась в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

На экспозиции представлены печатные издания, документы, военное снаряжение, фотографии, а также личные вещи участников освобождения Псковщины из фондов музея.

Также на выствке представлены памятные знаки, посвящённые юбилейным датам районных и областных центров Псковской земли.

Кроме того, псетители экспозиции могут увидеть графические работы советских художников, посвященных Пскову, Острову и его окретсностям в первые недели после освобождения.

Добавим, что выставка «Железная поступь стальных полков» – это совместных проект Псковского музея-заповедника и Центрального государственного архива кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга, который предоставил уникальные фотодокументы 1944 года.

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