Улицы Гремячую и Аллейную в Пскове частично перекроют 25 июля для укладки асфальта

10:55, 24 июля 2024, ПАИ

Улицы Гремячую и Аллейную в Пскове частично перекроют 25 июля для укладки асфальта, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова



Фото: Администрация Пскова





Для работ по устройству асфальтобетонного покрытия 25 июля с 8:00 до 20:00 будет введено реверсивное движение по правой стороне на участке улицы Гремячей от моста через реку Милевку до улицы Кузнецкой, а также от дома №1 до дома №3 по левой стороне.

Также будет ограничено движение транспорта на участке улицы Аллейной от улицы Гремячей до улицы Кузнецкой. Доступ собственникам жилых домов будет обеспечен.