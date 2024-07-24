Улицы Гремячую и Аллейную в Пскове частично перекроют 25 июля для укладки асфальта
Улицы Гремячую и Аллейную в Пскове частично перекроют 25 июля для укладки асфальта, сообщили ПАИ в пресс-службе администрации города.
Для работ по устройству асфальтобетонного покрытия 25 июля с 8:00 до 20:00 будет введено реверсивное движение по правой стороне на участке улицы Гремячей от моста через реку Милевку до улицы Кузнецкой, а также от дома №1 до дома №3 по левой стороне.
Также будет ограничено движение транспорта на участке улицы Аллейной от улицы Гремячей до улицы Кузнецкой. Доступ собственникам жилых домов будет обеспечен.
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