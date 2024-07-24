Самые безопасные водоёмы в Псковской области назвал специалист

16:55, 24 июля 2024, ПАИ

Чудское, Тёплое и Псковское озёра – самые безопасные большие водоёмы в Псковской области, заявил начальник отдела безопасности людей на водных объектах центра ГИМС ГУ МЧС России по Псковской области Юрий Покатов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) в среду, 24 июля.

Люди, как правило, гибнут в небольших озёрах и реках, отметил гость радиоэфира. «Бывает так, что человек вышел либо на рыбалку, либо купаться. И через какое-то время его находят утонувшим», – рассказал Юрий Покатов и напомнил, что купаться разрешено исключительно в специально оборудованных для этого местах.

«Когда вы купаетесь в необорудованном месте, там возможны какие виды рисков? Географические, связанные с расположением водоёма: он может иметь быстрое течение, какие-то водовороты, суводи. Либо антропогенные свойства, это именно воздействие человека на среду: какие-то оставленные орудия лова, различные гидротехнические сооружения, причалы, где-то могут быть различные верёвки, в которых вы можете запутаться», – подчеркнул гость радиоэфира.