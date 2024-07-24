Новая мера соцподдержки появилась в Псковской области

16:31, 24 июля 2024, ПАИ

Новая мера соцподдержки – ежемесячная денежная выплата на приобретение специальных низкобелковых продуктов для семей, которые воспитывают детей с фенилкетонурией, установлена в Псковской области губернатором Михаилом Ведерниковым. Всего в регионе проживает 12 детей с этим редким заболеванием, сообщается в официальном Telegram-канале области.

Выплата предоставляется на ребёнка до 18 лет, страдающего фенилкетонурией, в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей. В 2024 году ежемесячная сумма выплаты составляет 7 419,5 рубля.

Для получения ежемесячной выплаты необходимо обратиться в учреждения социальной защиты или в МФЦ с заявлением и справкой о наличии у ребёнка заболевания, заверенной печатью медицинской организации. На 2024 год из областного бюджета на ежемесячные денежные выплаты в рамках новой меры поддержки выделено 730 тысяч рублей.