Новая мера соцподдержки появилась в Псковской области
Новая мера соцподдержки – ежемесячная денежная выплата на приобретение специальных низкобелковых продуктов для семей, которые воспитывают детей с фенилкетонурией, установлена в Псковской области губернатором Михаилом Ведерниковым. Всего в регионе проживает 12 детей с этим редким заболеванием, сообщается в официальном Telegram-канале области.
Выплата предоставляется на ребёнка до 18 лет, страдающего фенилкетонурией, в размере 50% от величины прожиточного минимума для детей. В 2024 году ежемесячная сумма выплаты составляет 7 419,5 рубля.
Для получения ежемесячной выплаты необходимо обратиться в учреждения социальной защиты или в МФЦ с заявлением и справкой о наличии у ребёнка заболевания, заверенной печатью медицинской организации. На 2024 год из областного бюджета на ежемесячные денежные выплаты в рамках новой меры поддержки выделено 730 тысяч рублей.
В Псковской области восстановили снесённый паводком мост, который связывал деревню с внешним миром
Ещё с семью погибшими в ходе спецоперации военнослужащими простились в Псковской области