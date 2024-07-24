Дмитрий Аленичев: «Зениту» нужно продавать Клаудиньо

19:27, 24 июля 2024, ПАИ

Бывший главный тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев считает, что петербургскому «Зениту» необходимо продавать атакующего игрока команды бразильца Клаудиньо. Об этом он сообщил в эфире программы ПАИ «На спорте».

«Я думаю, что лидер «Зенита» Клаудиньо провёл прошлый год на процентов 50. Недаром он простится обратно в Бразилию. Его хотят продать за 20–25 миллионов. Он показывает всем видом, что хочет уехать из «Зенита». Ему уже там надоело. «Зениту» нужно либо продавать его, либо отдавать в аренду и покупать нового игрока, который уже будет выкладываться полностью», – поделился мнением Дмитрий Аленичев.

Отметим, что Дмитрий Аленичев – первый российский футболист, которому удалось завоевать два главных европейских титула – Кубок УЕФА и Лигу чемпионов.

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