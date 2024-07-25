Дмитрий Аленичев высказался против того, чтобы в следующем чемпионате мира по футболу участвовало 48 команд

12:11, 25 июля 2024, ПАИ

Против того, чтобы в следующем чемпионате мира по футболу, который пройдёт в США, Мексике и Канаде в 2026 году, участвовало 48 команд, высказался известный российский футболист и тренер Дмитрий Аленичев в эфире программы ПАИ «На спорте».

«Сейчас чемпионат Европы прошёл. Я был за то, чтобы там участвовало 16 команд. Действительно было много скучных игр, которые заканчивались со счётом 0:0, 1:0 – неинтересно. Надо признать, что те футболисты, которые блистали в топ-чемпионатах, топ-командах, а я имею в виду Англию, Францию, Германию, были уже уставшими», – поделился своим мнением Дмитрий Аленичев.

«Я смотрел на лучшего футболиста года в Англии Фодена, и я предполагал, что он может стать открытием чемпионата Европы. Но он играл на 30–40 процентов от своих возможностей. Тот же Мбаппе. Да, ему сломали нос в первом туре, но, тем не менее, он потом играл, и это был не тот Мбаппе, которого мы знаем. Это всё из-за усталости. Не хотелось бы, чтобы в чемпионатах мира участвовало 48 команд. Считаю, что это неправильно», – заявил эксперт.

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