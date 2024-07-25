Филологи ПсковГУ познакомили коллег из Танзании с работой по составлению словарей

14:06, 25 июля 2024, ПАИ

Филологи ПсковГУ познакомили коллег из Танзании с работой по составлению словарей и с возможностями обучения иностранцев в магистратуре и аспирантуре на программах «Русский язык как иностранный». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе университета.

Напомним, в настоящее время в вузе продолжается проект «Популяризация русского языка и российского образования в странах Африки», инициированный Министерством науки и высшего образования РФ. В рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы «Практический курс русского языка как иностранного: от языка к культуре» Псковский государственный университет принимает педагогов из Танзании, которые знакомятся с культурой, историей, традициями и особенностями языка России.

Профессоры Татьяна Никитина и Елена Рогалёва представили коллегам авторские учебные и тематические словари, а также методические пособия. Кроме того, преподаватели обсудили перспективы обучения иностранцев на программах «Русский язык как иностранный».