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Общество

Турмаршрут по Псковской области одним из первых включён в федеральный список автопутешествий

Туристический маршрут по Псковской области одним из первых включён в федеральный список автопутешествий. Он размещён на национальном туристическом портале «Путешествуем.РФ», сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

Турмаршрут по Псковской области одним из первых включён в федеральный список автопутешествий. Фото: пресс-служба администрации Пскова

На портале для автопутешественников доступна информация о первых 50 маршрутах для путешествий на автомобиле по 47 регионам России.

Отметим также, маршрут «Князь Александр Невский», кольцевой, всесезонный, предназначен для путешествия на автомобиле. Он проходит по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей. Общая протяжённость маршрута составляет 937 километров. Продолжительность путешествия может составлять от трёх до семи дней. Туристы смогут познакомиться с уникальными памятниками истории и архитектуры, с местами легендарных битв и городами, освобождёнными и основанными князем Александром Невским. На портале подробно описывается каждый день автомаршрута, дана подробная информация о ключевых достопримечательностях, а также представлена карта автопутешествия с расчётом расстояния и времени в пути.

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