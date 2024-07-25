Турмаршрут по Псковской области одним из первых включён в федеральный список автопутешествий

23:40, 25 июля 2024, ПАИ

Туристический маршрут по Псковской области одним из первых включён в федеральный список автопутешествий. Он размещён на национальном туристическом портале «Путешествуем.РФ», сообщается в официальном телеграм-канале Псковской области.

На портале для автопутешественников доступна информация о первых 50 маршрутах для путешествий на автомобиле по 47 регионам России.

Отметим также, маршрут «Князь Александр Невский», кольцевой, всесезонный, предназначен для путешествия на автомобиле. Он проходит по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Псковской, Новгородской областей. Общая протяжённость маршрута составляет 937 километров. Продолжительность путешествия может составлять от трёх до семи дней. Туристы смогут познакомиться с уникальными памятниками истории и архитектуры, с местами легендарных битв и городами, освобождёнными и основанными князем Александром Невским. На портале подробно описывается каждый день автомаршрута, дана подробная информация о ключевых достопримечательностях, а также представлена карта автопутешествия с расчётом расстояния и времени в пути.