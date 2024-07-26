Судить о погоде осенью по сегодняшнему дню советует народный календарь

07:23, 26 июля 2024, ПАИ

Память Архангела Гавриила отмечается сегодня, пишет calend.ru.

На Руси в это время продолжалась жатва. Люди говорили: «Архангел Гавриил на хлебное поле ступил. Золотом зерно отливает, со святого неба добрая сила слетает», «Пот ключом бьет, а жнец свое берет», «Время дорогое, никому покоя», «Пока колос в поле, трудись подоле».

Также в этот день судили о погоде. Если в этот день было сухо, то и осень ждали сухую и хорошую. А сильные дожди предвещали гибель урожая. Поэтому крестьяне обращались к небу: «Не иди дождик, где косят, а иди, где просят. Не иди, где жнут, а иди, где ждут».