День парашютиста отмечают в России сегодня
Праздник советских и российских профессионалов и любителей парашютного спорта отмечается сегодня, 26 июля, пишет calend.ru.
Праздник появился в честь первой серии прыжков из самолетов группы советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа под руководством комбрига ВВС РККА Леонида Григорьевича Минова в 1930 году.
Праздник не утверждён законодательно, но известен и широко празднуется среди парашютистов.
Первый парашют был разработан техником-самоучкой Глебом Котельниковым. Первый парашют был лёгким, уложенным в ранец и всегда находился с лётчиком.
В конце 1929 года парашюты стали обязательными для авиации и воздухоплавания.
Сегодня в России парашютные прыжки исчисляются десятками тысяч. Парашюты применяются в спорте, авиации, армии и других сферах жизнедеятельности человека. Также проводятся различные соревнования по этому виду спорта.
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