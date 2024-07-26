День парашютиста отмечают в России сегодня

07:58, 26 июля 2024, ПАИ

Праздник советских и российских профессионалов и любителей парашютного спорта отмечается сегодня, 26 июля, пишет calend.ru.

Праздник появился в честь первой серии прыжков из самолетов группы советских летчиков и механиков 11-й авиационной бригады Московского военного округа под руководством комбрига ВВС РККА Леонида Григорьевича Минова в 1930 году.

Праздник не утверждён законодательно, но известен и широко празднуется среди парашютистов.

Первый парашют был разработан техником-самоучкой Глебом Котельниковым. Первый парашют был лёгким, уложенным в ранец и всегда находился с лётчиком.

В конце 1929 года парашюты стали обязательными для авиации и воздухоплавания.

Сегодня в России парашютные прыжки исчисляются десятками тысяч. Парашюты применяются в спорте, авиации, армии и других сферах жизнедеятельности человека. Также проводятся различные соревнования по этому виду спорта.