Сотрудники псковского УФСБ провели викторину в Центре помощи детям

10:11, 26 июля 2024, ПАИ

Сотрудники УФСБ России по Псковской области в преддверии восьмидесятилетия со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков провели в подшефном управлению Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, викторину, посвящённую военной истории Псковского края. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области



Фото: Пресс-служба УФСБ России по Псковской области









Команды «Щит» и «Меч», отвечая на вопросы ведущего, узнали об особенностях строительства средневековых укреплений, вспомнили имена знаменитых полководцев, услышали интересные факты, касающиеся оккупации Пскова, и познакомились с символикой органов безопасности. Также ребята создали плакат, на котором оставили пожелания действующим сотрудникам управления, подчеркнули в пресс-службе.

В конце мероприятия всех участников наградили благодарственными письмами.