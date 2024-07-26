Работы по догазификации Острова проконтролировали Дмитрий Быстров и Армен Мнацаканян
Работы по догазификации Острова проконтролировал глава Островского района Дмитрий Быстров вместе с заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов Арменом Мнацаканяном. Об этом Дмитрий Быстров сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Работы ведутся в Заводском переулке. Одна бригада доводит трубы до границ участков, другая будет работать с внутридомовыми подключениями.
Дмитрий Быстров обсудил с Арменом Мнацаканяном вопрос об увеличении темпа работ. «Будем работать в этой ситуации с «Газпром межрегионгаз Псков», – отметил глава муниципалитета.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
26 июля 2024
Денис Пушилин – участникам байк-шоу: Изборский холм объединил настоящих патриотов России