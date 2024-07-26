Работы по догазификации Острова проконтролировали Дмитрий Быстров и Армен Мнацаканян

12:54, 26 июля 2024, ПАИ

Работы по догазификации Острова проконтролировал глава Островского района Дмитрий Быстров вместе с заместителем председателя Псковского областного Собрания депутатов Арменом Мнацаканяном. Об этом Дмитрий Быстров сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работы ведутся в Заводском переулке. Одна бригада доводит трубы до границ участков, другая будет работать с внутридомовыми подключениями.

Дмитрий Быстров обсудил с Арменом Мнацаканяном вопрос об увеличении темпа работ. «Будем работать в этой ситуации с «Газпром межрегионгаз Псков», – отметил глава муниципалитета.