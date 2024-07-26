Псковичей приглашают на конференцию «Сельские храмы. Незабытое»

15:48, 26 июля 2024, ПАИ

Жителей и гостей Псковской области приглашают стать слушателями научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое», которая пройдёт в Изборске 30-31 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе музея-заповедника.

На VI научно-практической конференции «Сельские храмы. Незабытое» можно будет узнать историю и роль сельских храмов в истории Российского государства, ближе познакомиться с их деятельностью в годы Великой Отечественной войны, познакомиться с семейными династиями священнослужителей и многое другое.

«Изборская земля, прославленная ратными подвигами, подвижническими трудами и освящённая молитвами, хранит в себе духовную чистоту. Здесь, на границе двух вер, двух культур, никогда не закрывались храмы, даже в трудные времена не прекращалась молитва за наше Отечество. Сельский храм – это частица Родины, которая хранит лучшие духовные традиции наших предков и передаёт их из поколения в поколение», – отметили в пресс-службе музея.

Научно-практическая конференция «Сельские храмы. Незабытое» пройдёт в «Изборской палате русской словесности и православной веры» Петра Оссовского на улице Печорской, 41а 30 и 31 июля. Начало в 11:00.