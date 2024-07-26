Анастасия Иванова: Путеводитель Ники Ганич станет хорошим инструментом продвижения Псковской области

16:15, 26 июля 2024, ПАИ

Путеводитель по Псковской области из серии «География на вкус», который разработала известный шеф-повар, ведущая канала «КухняТВ», «Еда TV» Ника Ганич, станет хорошим инструментом по продвижению местных производителей и ресторанов. Об этом заявила руководитель центра «Мой бизнес» Псковской области Анастасия Иванова на презентации гида в медиацентре ПАИ сегодня, 26 июля.

«Спасибо, что соединили всё в один документ. Я в первую очередь хотела бы сказать, что данный путеводитель является хорошим инструментом по продвижению наших местных производителей, и в том числе наших ресторанов на других территориях», – отметила Анастасия Иванова.

Она добавила, что многие субъекты России уже имеют буклеты и сборники с подробной информации о своём регионе. «Мы очень много занимаемся продвижением и ездим по стране. У каждого региона есть своя информация, которая соединена в единый буклет. И как раз таки коллеги очень часто дарят нам что-то подобное. Считаю, что такой сборник о Псковской области будет самым лучшим подарком. Мы уже привлекли гостей в регион с помощью культуры, теперь же будем делать это с помощью гастрономии», – подчеркнула Анастасия Иванова.

Она также поблагодарила губернатора за то, что предприниматели смогли войти в путеводитель абсолютно бесплатно. «Это, безусловно, хороший инструмент маркетинга для нас и нашего региона», – заключила Анастасия Иванова.

Отметим, что в медиацентре ПАИ на презентации путеводителя впервые собралось несколько десятков представителей туриндустрии Псковской области.