Новая реальность медицинского сервиса в Пскове

18:00, 26 июля 2024, ПАИ

Мир не стоит на месте и медицина, которая всегда была одним из главных двигателей прогресса, использует лучшие достижения науки. На уровне регионов это развитие видно не всегда, но именно желанием сделать доступным новый уровень медицинской помощи и медицинского сервиса в Пскове руководствовались основатели клиники M+prime, создавая новый проект.

Большинству псковичей хорошо знакомы их действующие медицинские учреждения: стоматологическая клиника M-Dental и детская стоматологическая клиника M-Dental.

Клиника M-Prime готовилась к открытию несколько лет и получила современное оборудование и уникальных специалистов для оказания медицинских услуг премиум-класса в Пскове.

Главное преимущество новой медицинской клиники – мультидисциплинарный подход в решении эстетических, стоматологических и общемедицинских проблем.

В клинике M+prime под одной крышей собраны специалисты: стоматологи-терапевты, хирурги, ортопеды, ортодонты, а также челюстно-лицевые хирурги, отоларингологи, врачи-косметологи и специалисты по медицинскому массажу, врачи лучевых методов диагностики (УЗИ и КТ).



Фото: предоставлено клиникой M-Prime



Фото: предоставлено клиникой M-Prime



Фото: предоставлено клиникой M-Prime



Фото: предоставлено клиникой M-Prime







Кабинеты врачей стоматологов оснащены стоматологическими установками премиального уровня с возможностью проведения вмешательства под контролем микроскопа, дентальная рентгенография осуществляется непосредственно в кабинетах, так как на каждый получена специальная лицензия. Активно используются цифровые технологии: внутриротовые и внеротовые сканеры, фрезерные станки CAD / CAM, 3D-принтеры для цифрового планирования при проведении имплантации, зубопротезирования и ортодонтического лечения.

Хирургические вмешательства выполняются в высокотехнологичном операционном блоке, оснащённым современным инновационным медицинским и анестезиологическим оборудованием.

В клинике применяют современные комбинированные технологии омоложения с помощью аппаратных и инъекционных методик. Сегодня в тренде – естественная красота. Современная косметология позволяет омолаживать кожу изнутри, естественным образом.

Готовится ещё одно уникальное предложение для пациентов клиники M+Prime – лечение под наркозом. В седации можно провести любое вмешательство – от лечения пульпита до имплантации зубов и хирургического вмешательства, выполняемого челюстно-лицевыми хирургами и отоларингологами.

А после прохождения лечения в операционной пациентов будет ждать комфортабельная палата дневного стационара, оборудованная всем необходимым.

Забота клиники M+prime – предоставление качественного сервиса.

За навигацию пациента в клинике отвечает куратор лечения – подготовленный специалист, который сопровождает его в учреждении и отвечает на возникающие вопросы, разъясняет план лечения и подбирает комфортные даты назначений и условия оплаты.

Здание клиники находится в центре Пскова. Его окна выходят на Псковский кром – символ древнего города. Ремонт выполнялся «с чистого листа», здание фактически собрали заново изнутри, чтобы сделать максимально комфортным и соответствующим всем требованиям, предъявляемым для медицинских учреждений.

Медицинская клиника M+Prime уже работает на улице Максима Горького, 4а.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Реклама. ООО «Прима Медика». ИНН 6027146375.

Лицензия № Л041-01150-60/00335769 от 08.11.2019.