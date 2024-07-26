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Псковский лес в июле – много ли в нём грибов?

Анюта-соблазнительница. Анна Пшеницына в лесу бывает если не каждый день, то через день обязательно. И каждый раз лес щедро её одаривает. Фото предоставила Анна Пшеницына

Постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный открыл грибной сезон. Удивительно, но в июльском псковском лесу грибов уже много. Правда, далеко не везде: на юге области сушь, дождей почти два месяца не было, а потому там без грибов. А вот Псковский и особенно Гдовский районы радуют…

Не рано ли?

Никогда ещё так рано я не отправлялся в псковский лес за грибами. Помню самый ранний период, когда начиналась хорошая тихая охота, когда лукошки и ведёрки стабильно начинали заполняться белыми, боровиками, подосиновиками хотя бы наполовину: это было в начале нулевых годов XXI века в первой декаде августа. А в основном псковская грибная пора наступала в конце августа – начале сентября. Тогда о начале этой чудесной поры нам сигнализировали местные жители, начинавшие продавать дары леса вдоль дорог и на рынках. Но это когда было… Сейчас о любом начале или о любом конце всего и вся мы узнаём из интернета. Так получилось и в моём случае.

И грибы, и ягоды, и рыба…

В социальной сети «ВКонтакте» есть очень симпатичная и интересная группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском». Прошедшей зимой я узнал о её существовании и с тех пор очень часто посещаю. Мои интересы как читателя-писателя-рыболова удовлетворяются там полностью. Приятные знакомства, тёплая атмосфера общения, хамов и грубиянов почти нет (в современных соцсетях такое редкость), интересные отчёты с многочисленными фотографиями и видео. И не в последнюю очередь это оттого, что в этом сообществе много женщин. Даже удивительно много.

Поначалу я не понимал, почему такая популярность, как мне казалось, чисто мужского рыболовного форума у прекрасной половины человечества. Но с приходом лета всё стало ясно. Грибы! И ягоды! Вот что в первую очередь привлекает женщин на страничках этой группы в интернете. И объединяет. Если зимой и весной на десять сообщений рыболовов-мужчин приходилось одно от рыбачки, то летом – наоборот: на 20 сообщений любительниц тихой охоты всего одно от рыболова-мужчины. Этот подсчёт примерный, но близкий к реальности. И тон среди участниц грибного (а ещё и ягодного) форума задаёт Анюта Пшеницына (на фото в начале статьи). Именно она своими многочисленными красочными и аппетитными фотографиями с грибами (и ягодами) и соблазнила меня на такой, как мне казалось, не по сезону ранний выезд. Очень часто Анюта бывает в лесу, и яркими, как иногда выражаются мои молодые современники, улётными фотографиями она делится со всеми подписчиками и гостями этой группы. Анюта-соблазнительница, да и только!

Золотые россыпи

Лисичек в лесу много. При желании можно набрать и корзинку, и две. Фото из архива автора

Ещё в субботу, 20 июля, я с гостями возвращался из Самолвы под аккомпанемент дождя, да и до субботы здесь тоже дожди были. Тепло, сыро – чем не грибная погода? А тут ещё и очередные воскресные фото Анюты-соблазнительницы. Всё! Однозначно! В понедельник отправляюсь в лес на разведку! Собирались вдвоём с товарищем, но перед самым выездом он по самочувствию от поездки отказался. Ну, что поделаешь, поехал один.

Грибных мест я знаю достаточно, отправился на одно из самых продуктивных – в Гдовский район ближе к Чёрной речке. Лесная дорога оказалась грязной, с множеством луж, но это радовало: значит, в моём лесу грибница должна быть хорошо промочена. Добрался до места, заглушил машину, открываю дверь и… гул. Гул полчищ летающих слепней. И тут только я вспомнил, что с собой никаких репеллентов нет. Ну, не возвращаться же обратно? Пришлось отгонять от себя этих кровососов… палкой, с которой всегда выхожу на тихую охоту. В лесу сыро, под ногами ничего не хрустит. Не сразу, но грибочки стали появляться: и белые, и лисички. Беленькие встречались редко и в основном уже переростки – с десяток таких попалось, а крепких и не червивых нашёл только четыре.

Белых в моём лесу оказалось мало, да и те почти все переростки. Фото из архива автора

А вот чего много (кроме слепней), так это лисичек. Очень часто попадались широкие россыпи золотых кнопочек, пуговичек, печенек. Собирал я их нехотя: почему-то на нашей семейной кухне они не очень приживаются. Как нам с супругой кажется, не самый вкусный гриб эти лисички. Но, как говорится, на вкус и цвет… Останавливался лишь там, где было их много и где не надо было их выгребать из-под листвы, травы или хвои, то есть брал те, которые почище и помельче. Много лисичек. Даже надоело нагибаться. При желании набрать можно было и корзину, и больше.

Наши дорожки разошлись, к счастью…

Белых, крепких и не червивых попалось лишь четыре штуки. Фото из архива автора

Несмотря на то, что и грибы как бы не самые лучшие, и вокруг роится бесчисленное количество слепней (комаров почему-то не было), бродить по лесу было всё равно приятно: многие травы сейчас цветут, и их запахи, густо смешиваясь с сосновым ароматом, до краёв заполняли мои лёгкие вкуснейшим чистейшим лесным кислородом. Не дышишь, а с огромным удовольствием пьёшь такой лесной коктейль.

Дошёл до глубокого распадка, ниже метрах в десяти начинался густой кустарник. Ну, там делать нечего. Я развернулся, пошёл в обратную сторону и сразу же наткнулся на очередную широкую россыпь лисичек. Присел, встал на колени и начал выборочно и не торопясь срезать один грибочек за другим. Вдруг слышу сзади: «Хрю…» Может, послышалось? Обернулся в сторону звука. Да нет, не послышалось. В кустарнике непонятный шум, какая-то возня началась. Тут же мне вспомнилось известное многим прошлогоднее видео о грибниках, забравшихся на деревья в попытке спастись от диких кабанов. Да, не до грибов мне сейчас будет. Я начал оглядываться, и как-то не по себе немножко стало: вокруг не было ни одного мало-мальски приличного дерева, лишь молоденькие сосенки с хрупкими тоненькими веточками. Не стал я дожидаться и любопытствовать, что же дальше будет, и тихонько пошёл от этого распадка с кустарником. На моё счастье, наши маршруты ни с кем из лесных шумных жителей не пересеклись – до меня им дела не было.

Отойдя метров на сто, я продолжил изредка низко кланяться золотым грибочкам, то и дело вслушиваясь в лесные звуки. Но, наверное, километра на три вокруг, кроме меня и кабанов (думаю, что это они), в этом лесу больше никого и не было. В итоге я набрал примерно полкорзинки лисичек и четыре белых гриба.

Меняем мировоззрение

Домой вернулся как никогда рано. Супруга быстро перебрала мою добычу и через пару часов удивила меня таким вкусным блюдом, что я даже не ожидал. Она половину лисичек пожарила с луком и чесноком в сметане (20 %), а из второй половины приготовила… плов. Если сказать «вкусно» – значит ничего не сказать. Очень вкусно! Первое блюдо мы тут же в обед и приговорили. А со вторым так же быстро управились на другой день. И как же неожиданно изменилось наше отношение к этим жёлтеньким грибочкам. «Почему ты раньше так их не готовила?» – спросил я супругу. «А я только вчера в интернете рецепт нашла, решила попробовать», – был простой ответ. И проба удалась. Спасибо!

Даже я думал, что для боровиков ещё не время, а оказывается…

Головокружительное фото Юлии Алексеевой-Романовой. На такое разве можно смотреть равнодушно? Фото предоставила Юлия Алексеева-Романова

И не только лисички радуют псковских любительниц тихой охоты. Фото Юлии Алексеевой-Романовой и вовсе вызывает даже не лёгкое, а очень серьёзное (шутка) головокружение. Она поделилась с участниками форума великолепными результатами своего субботнего выезда в лес. На снимке две корзины отборных, чистых и очень симпатичных боровичков. Пользователи группы даже попытались выразить недоверие подлинности фотографии, высказывали мнение, что это прошлогоднее фото. На что Юлия тут же ответила, разместив фото, опровергающее все сомнения.

Все сомнения улетучились после подтверждающего фото Юлии Алексеевой-Романовой. Фото предоставила Юлия Алексеева-Романова

Пора, пора в лес. Вот только не забывайте брать с собой что-нибудь от слепней: их там сейчас действительно много. Одна из активных участниц группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» Елена Ильина тоже побывала в прошедшие выходные в гдовском лесу: «Слепни просто жгут… Совет грибникам: берите в лес таблетки от аллергии… У меня сегодня даже озноб был от этих слепней… Руки и лицо – всё опухло… Просто треш… А так Гдовка: белых мало и червивые, лисичек набрали много». Похоже, мы с Еленой были в одном лесу.

Ну что, завтра за лисичками? Или сразу в сосновый бор за боровиками?

Николай Бесклёвный
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