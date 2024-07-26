Псковский лес в июле – много ли в нём грибов?

21:46, 26 июля 2024, ПАИ

Постоянный автор ПАИ Николай Бесклёвный открыл грибной сезон. Удивительно, но в июльском псковском лесу грибов уже много. Правда, далеко не везде: на юге области сушь, дождей почти два месяца не было, а потому там без грибов. А вот Псковский и особенно Гдовский районы радуют…

Не рано ли?

Никогда ещё так рано я не отправлялся в псковский лес за грибами. Помню самый ранний период, когда начиналась хорошая тихая охота, когда лукошки и ведёрки стабильно начинали заполняться белыми, боровиками, подосиновиками хотя бы наполовину: это было в начале нулевых годов XXI века в первой декаде августа. А в основном псковская грибная пора наступала в конце августа – начале сентября. Тогда о начале этой чудесной поры нам сигнализировали местные жители, начинавшие продавать дары леса вдоль дорог и на рынках. Но это когда было… Сейчас о любом начале или о любом конце всего и вся мы узнаём из интернета. Так получилось и в моём случае.

И грибы, и ягоды, и рыба…

В социальной сети «ВКонтакте» есть очень симпатичная и интересная группа «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском». Прошедшей зимой я узнал о её существовании и с тех пор очень часто посещаю. Мои интересы как читателя-писателя-рыболова удовлетворяются там полностью. Приятные знакомства, тёплая атмосфера общения, хамов и грубиянов почти нет (в современных соцсетях такое редкость), интересные отчёты с многочисленными фотографиями и видео. И не в последнюю очередь это оттого, что в этом сообществе много женщин. Даже удивительно много.

Поначалу я не понимал, почему такая популярность, как мне казалось, чисто мужского рыболовного форума у прекрасной половины человечества. Но с приходом лета всё стало ясно. Грибы! И ягоды! Вот что в первую очередь привлекает женщин на страничках этой группы в интернете. И объединяет. Если зимой и весной на десять сообщений рыболовов-мужчин приходилось одно от рыбачки, то летом – наоборот: на 20 сообщений любительниц тихой охоты всего одно от рыболова-мужчины. Этот подсчёт примерный, но близкий к реальности. И тон среди участниц грибного (а ещё и ягодного) форума задаёт Анюта Пшеницына (на фото в начале статьи). Именно она своими многочисленными красочными и аппетитными фотографиями с грибами (и ягодами) и соблазнила меня на такой, как мне казалось, не по сезону ранний выезд. Очень часто Анюта бывает в лесу, и яркими, как иногда выражаются мои молодые современники, улётными фотографиями она делится со всеми подписчиками и гостями этой группы. Анюта-соблазнительница, да и только!

Золотые россыпи

Ещё в субботу, 20 июля, я с гостями возвращался из Самолвы под аккомпанемент дождя, да и до субботы здесь тоже дожди были. Тепло, сыро – чем не грибная погода? А тут ещё и очередные воскресные фото Анюты-соблазнительницы. Всё! Однозначно! В понедельник отправляюсь в лес на разведку! Собирались вдвоём с товарищем, но перед самым выездом он по самочувствию от поездки отказался. Ну, что поделаешь, поехал один.

Грибных мест я знаю достаточно, отправился на одно из самых продуктивных – в Гдовский район ближе к Чёрной речке. Лесная дорога оказалась грязной, с множеством луж, но это радовало: значит, в моём лесу грибница должна быть хорошо промочена. Добрался до места, заглушил машину, открываю дверь и… гул. Гул полчищ летающих слепней. И тут только я вспомнил, что с собой никаких репеллентов нет. Ну, не возвращаться же обратно? Пришлось отгонять от себя этих кровососов… палкой, с которой всегда выхожу на тихую охоту. В лесу сыро, под ногами ничего не хрустит. Не сразу, но грибочки стали появляться: и белые, и лисички. Беленькие встречались редко и в основном уже переростки – с десяток таких попалось, а крепких и не червивых нашёл только четыре.

А вот чего много (кроме слепней), так это лисичек. Очень часто попадались широкие россыпи золотых кнопочек, пуговичек, печенек. Собирал я их нехотя: почему-то на нашей семейной кухне они не очень приживаются. Как нам с супругой кажется, не самый вкусный гриб эти лисички. Но, как говорится, на вкус и цвет… Останавливался лишь там, где было их много и где не надо было их выгребать из-под листвы, травы или хвои, то есть брал те, которые почище и помельче. Много лисичек. Даже надоело нагибаться. При желании набрать можно было и корзину, и больше.

Наши дорожки разошлись, к счастью…

Несмотря на то, что и грибы как бы не самые лучшие, и вокруг роится бесчисленное количество слепней (комаров почему-то не было), бродить по лесу было всё равно приятно: многие травы сейчас цветут, и их запахи, густо смешиваясь с сосновым ароматом, до краёв заполняли мои лёгкие вкуснейшим чистейшим лесным кислородом. Не дышишь, а с огромным удовольствием пьёшь такой лесной коктейль.

Дошёл до глубокого распадка, ниже метрах в десяти начинался густой кустарник. Ну, там делать нечего. Я развернулся, пошёл в обратную сторону и сразу же наткнулся на очередную широкую россыпь лисичек. Присел, встал на колени и начал выборочно и не торопясь срезать один грибочек за другим. Вдруг слышу сзади: «Хрю…» Может, послышалось? Обернулся в сторону звука. Да нет, не послышалось. В кустарнике непонятный шум, какая-то возня началась. Тут же мне вспомнилось известное многим прошлогоднее видео о грибниках, забравшихся на деревья в попытке спастись от диких кабанов. Да, не до грибов мне сейчас будет. Я начал оглядываться, и как-то не по себе немножко стало: вокруг не было ни одного мало-мальски приличного дерева, лишь молоденькие сосенки с хрупкими тоненькими веточками. Не стал я дожидаться и любопытствовать, что же дальше будет, и тихонько пошёл от этого распадка с кустарником. На моё счастье, наши маршруты ни с кем из лесных шумных жителей не пересеклись – до меня им дела не было.

Отойдя метров на сто, я продолжил изредка низко кланяться золотым грибочкам, то и дело вслушиваясь в лесные звуки. Но, наверное, километра на три вокруг, кроме меня и кабанов (думаю, что это они), в этом лесу больше никого и не было. В итоге я набрал примерно полкорзинки лисичек и четыре белых гриба.

Меняем мировоззрение

Домой вернулся как никогда рано. Супруга быстро перебрала мою добычу и через пару часов удивила меня таким вкусным блюдом, что я даже не ожидал. Она половину лисичек пожарила с луком и чесноком в сметане (20 %), а из второй половины приготовила… плов. Если сказать «вкусно» – значит ничего не сказать. Очень вкусно! Первое блюдо мы тут же в обед и приговорили. А со вторым так же быстро управились на другой день. И как же неожиданно изменилось наше отношение к этим жёлтеньким грибочкам. «Почему ты раньше так их не готовила?» – спросил я супругу. «А я только вчера в интернете рецепт нашла, решила попробовать», – был простой ответ. И проба удалась. Спасибо!

Даже я думал, что для боровиков ещё не время, а оказывается…

И не только лисички радуют псковских любительниц тихой охоты. Фото Юлии Алексеевой-Романовой и вовсе вызывает даже не лёгкое, а очень серьёзное (шутка) головокружение. Она поделилась с участниками форума великолепными результатами своего субботнего выезда в лес. На снимке две корзины отборных, чистых и очень симпатичных боровичков. Пользователи группы даже попытались выразить недоверие подлинности фотографии, высказывали мнение, что это прошлогоднее фото. На что Юлия тут же ответила, разместив фото, опровергающее все сомнения.

Пора, пора в лес. Вот только не забывайте брать с собой что-нибудь от слепней: их там сейчас действительно много. Одна из активных участниц группы «Грибы Псковской/Рыбалка на Чудском» Елена Ильина тоже побывала в прошедшие выходные в гдовском лесу: «Слепни просто жгут… Совет грибникам: берите в лес таблетки от аллергии… У меня сегодня даже озноб был от этих слепней… Руки и лицо – всё опухло… Просто треш… А так Гдовка: белых мало и червивые, лисичек набрали много». Похоже, мы с Еленой были в одном лесу.

Ну что, завтра за лисичками? Или сразу в сосновый бор за боровиками?