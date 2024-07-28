День Военно-Морского Флота отмечают в России

09:06, 28 июля 2024, ПАИ

День Военно-Морского Флота отмечают в России в последнее воскресенье июля на основании указа президента, сообщает calend.ru. В 2024 году эта дата – 28 июля.

В СССР этот профессиональный праздник был учреждён постановлением Совета Народных Комиссаров и Центрального Комитета ВКП(б) от 22 июня 1939 года. Согласно этому документу, его следовало отмечать ежегодно 24 июля. Однако позднее, 1 октября 1980 года, Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О праздничных и памятных днях», согласно которому праздник перенесли на последнее воскресенье июля. А в Вооружённых силах Российской Федерации эту дату объявили памятным днём тоже в соответствии с указом президента и тоже в последнее воскресенье июля.

День ВМФ – это один из самых популярных праздников, который любили отмечать ещё в СССР и продолжают праздновать в России. Этот день посвящён не только действующим военнослужащим военно-морского флота, но и всем тем, кто защищает морские границы России, поддерживает боеготовность кораблей и подразделений ВМФ. Среди отмечающих этот праздник не только моряки, но и члены их семей, работники флотских организаций и предприятий, а также ветераны Великой Отечественной войны и вооружённых сил.