Михаил Ведерников поздравил всех православных христиан с Днём Крещения Руси

12:22, 28 июля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех православных христиан с Днём Крещения Руси. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Святой князь Владимир Святославич внёс колоссальный вклад в становление и развитие нашей государственности. Под влиянием православной веры, которую он принёс на Русскую землю, славянские племена стали объединяться в единое государство», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Он отметил, что сегодня вера объединяет и вдохновляет миллионы россиян, дарит веру в справедливость и в победу добра над злом.

«С праздником, друзья! Счастья, добра и благополучия вам и всем вашим близким», – заключил Михаил Ведерников.