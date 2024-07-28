Михаил Ведерников поздравил всех православных христиан с Днём Крещения Руси
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил всех православных христиан с Днём Крещения Руси. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.
«Святой князь Владимир Святославич внёс колоссальный вклад в становление и развитие нашей государственности. Под влиянием православной веры, которую он принёс на Русскую землю, славянские племена стали объединяться в единое государство», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Он отметил, что сегодня вера объединяет и вдохновляет миллионы россиян, дарит веру в справедливость и в победу добра над злом.
«С праздником, друзья! Счастья, добра и благополучия вам и всем вашим близким», – заключил Михаил Ведерников.
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