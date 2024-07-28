Энергетики в Псковской области работают в режиме повышенной готовности

17:28, 28 июля 2024, ПАИ

Энергетики в Псковской и Новгородской областях работают в режиме повышенной готовности. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Россети Северо-Запад».

145 аварийных бригад и 152 единицы техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения. 180 дизельных генераторов общей мощностью 5,1 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

«Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до завтрашнего дня», – говорится в сообщении.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов жители области могут по единому круглосуточному бесплатному телефону «Россетей» 8-800-220-02-20.

Ранее сообщалось, что грозы с ливнями обрушатся на Псковскую область.