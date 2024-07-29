Шесть пожаров ликвидировали в Псковской области за выходные
Шесть пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за двое суток, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Так, 27 июля в деревне Обжино Куньинского района сгорело бесхозное строение. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.
Также на улице Зелёной в деревне Песчивка Опочецкого муниципального округа в хозяйственной постройке выгорела кровля. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли от огня баню и жилой дом.
Кроме того, на проспекте Володарского в Порхове в нежилом доме сгорела кровля по всей площади, а также дощатая веранда. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки.
В этот же день на улице Профсоюзной в деревне Новый Изборск Печорского муниципального округа сгорели жилой дом и три хозяйственные постройки. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы отопительной печи в бане. Пожарные спасли от огня три жилых дома.
Кроме того, на улице Матвеевской в селе Ляды Плюсского района сгорел жилой дом. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электросчётчика. Пожарные спасли от огня хозяйственную постройку.
А 28 июля в деревне Дубишно Дедовичского района сгорел автомобиль Opel Vectra 1996 года выпуска. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.
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