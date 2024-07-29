В Псковском районе продолжается ремонт Адворицкого дома культуры

18:56, 29 июля 2024, ПАИ

Глава Псковского района Наталья Фёдорова с рабочим визитом посетила площадку капитального ремонта Дома культуры в деревне Адворицы. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.



Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой



Фото: телеграм-канал Натальи Фёдоровой











В настоящий момент подрядчик завершил отделку кровли металлочерепицей, облицевал внутреннюю часть здания огнестойкими панелями гипсокартона. Кроме того, специалисты установили окна, входные двери, заштукатурили внешние фасады. Также на месте подготовили санузел и провели подготовительные работы для заливки отмостки.

Работы ведутся по графику, отставаний нет, подчеркнула Наталья Фёдорова.

«Обсудили с подрядчиком обязательность согласования с заказчиком всех решений в рамках выполнения дизайн-проекта», – отметила она.

Капитальный ремонт Адворицкого ДК проводится в рамках президентского национального проекта «Культура».