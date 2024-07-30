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Общество

Судить об осени по сегодняшнему дню советует народный календарь

Двух святых – Маргариту Антиохийскую и Лазаря Галисийского чествуют сегодня, 30 июля, пишет calend.ru.

Особой любовью Маргарита Антиохийская, которую православная церковь почитает под именем святой Марины, пользуется в Греции – там в ее честь построено большое количество храмов. Другой святой, которого поминают вместе со святой Мариной, – преподобный Лазарь Галисийский.

На Руси этот день считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них было категорически запрещено. Кроме того, мудрые люди предупреждали: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву».

В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня.

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