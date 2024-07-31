Ход капремонта школы № 23 оценил Борис Елкин

15:50, 31 июля 2024, ПАИ

Глава Пскова Борис Елкин проконтролировал ход капремонта средней общеобразовательной школы № 23 сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

На данный момент в школе на 90% завершена установка окон, 50% из них уже приняты. Также через неделю будет установлен пандус. Двери в классах начнут устанавливать завтра. На это потребуется пять–семь дней.

В спортивном зале подрядчик провёл отделочные работы, заменил кровельное покрытие, практически завершил демонтажные работы. Уже покрашен потолок, остаётся установить двери и сделать наливное покрытие.

По словам подрядчика, к 1 сентября все работы в спортзале будут завершены. «15-го числа столовую отдадим под монтаж оборудования. Здесь же мы расширяем сейчас проёмы, чтобы соответствовало всем нормам пожарной безопасности», – рассказал он.



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ



Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ











Также рабочие заменили перегородки, оштукатурили стены пищеблока и завершили замену труб. Кроме того, сейчас на площадке идёт замена окон и прокладка кабелей.

Потолки в самой школе начнут монтировать завтра. По электрике всё готово на 80%. Также работники восстанавливают парапеты на крыше.

Всего на объекте ведут работы порядка 60 человек. «15 августа также приезжаем на объект и смотрим, какая будет динамика. Надеюсь, всё будет в норме. Максимально усиливаетесь. Нам первого числа надо запускать учебный процесс», – подчеркнул глава Пскова.