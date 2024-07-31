Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Ход капремонта школы № 23 оценил Борис Елкин

Глава Пскова Борис Елкин проконтролировал ход капремонта средней общеобразовательной школы № 23 сегодня, 31 июля, передаёт корреспондент ПАИ.

Ход капремонта школы № 23 оценил Борис Елкин. Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ

На данный момент в школе на 90% завершена установка окон, 50% из них уже приняты. Также через неделю будет установлен пандус. Двери в классах начнут устанавливать завтра. На это потребуется пять–семь дней.

В спортивном зале подрядчик провёл отделочные работы, заменил кровельное покрытие, практически завершил демонтажные работы. Уже покрашен потолок, остаётся установить двери и сделать наливное покрытие.

По словам подрядчика, к 1 сентября все работы в спортзале будут завершены. «15-го числа столовую отдадим под монтаж оборудования. Здесь же мы расширяем сейчас проёмы, чтобы соответствовало всем нормам пожарной безопасности», – рассказал он.

  • Ход капремонта в школе №23 оценил Борис Елкин
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Ход капремонта в школе №23 оценил Борис Елкин
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Ход капремонта в школе №23 оценил Борис Елкин
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Ход капремонта в школе №23 оценил Борис Елкин
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Ход капремонта в школе №23 оценил Борис Елкин
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Ход капремонта в школе №23 оценил Борис Елкин
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

Также рабочие заменили перегородки, оштукатурили стены пищеблока и завершили замену труб. Кроме того, сейчас на площадке идёт замена окон и прокладка кабелей.

Потолки в самой школе начнут монтировать завтра. По электрике всё готово на 80%. Также работники восстанавливают парапеты на крыше.

Всего на объекте ведут работы порядка 60 человек. «15 августа также приезжаем на объект и смотрим, какая будет динамика. Надеюсь, всё будет в норме. Максимально усиливаетесь. Нам первого числа надо запускать учебный процесс», – подчеркнул глава Пскова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 июля 2024

Дорогу от Куньи до деревни Клин ремонтируют
31 июля 2024

Три карантинные зоны из-за заболевания кукурузы пятнистостью листьев установлены в Псковской области
31 июля 2024

Клиенты Tele2 могут купить SIM-карту с саморегистрацией ещё в четырёх крупных сетях супермаркетов
31 июля 2024

В двух тепличных хозяйствах Псковской области обнаружили цветочный трипс
31 июля 2024

Где нельзя покупать арбузы и дыни, рассказали в псковском Роспотребнадзоре
31 июля 2024

Запуск новой пары «Ласточек» между Псковом и Петербургом обсуждают региональные власти
31 июля 2024

Борис Елкин: Темпы ремонта школ № 2 и № 23 нужно наращивать
31 июля 2024

Ход капремонта школы № 23 оценил Борис Елкин

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...