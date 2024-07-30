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Культура

Концерт органной музыки пройдёт в Пскове 3 августа

Концерт органной музыки из цикла «Киномузыка» пройдёт 3 августа в 16:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове, сообщили ПАИ организаторы.

Органист Александр Новосёлов. Фото предоставили организаторы концерта

Для гостей выступит органист Александр Новосёлов. В программе концерта «Киномузыка» прозвучат саундтреки из отечественного и зарубежного кинематографа: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Старомодная комедия», «Щелкунчик и четыре королевства», «Принцесса на горошине», «Семнадцать мгновений весны», «Интерстеллар», «Пассажир с экватора», «Профессионал», «Солярис», «1+1», «Миссия» и «Авиатор». На органе будут исполнены произведения Владимира Дашкевича, Микаэла Таривердиева, Петра Чайковского, Антонио Лучо Вивальди, Ханса Флориана Циммера, Эннио Морриконе, Иоганна Себастьяна Баха и Людовико Эйнауди.

Посетить концерт можно по пригласительным за пожертвование, которое можно сделать непосредственно перед началом.

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