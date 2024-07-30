Более полумиллиона дел по истории Псковской области за последние 80 лет хранится в госархиве региона

15:55, 30 июля 2024, ПАИ

Более полумиллиона управленческой документации за последние 80 лет по истории Псковской области хранится в госархиве региона, сообщила руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 30 июля.

Дела поступали от городских, районных и областных учреждений. Помимо управленческой документации в архиве находится около 20 тысяч дел личного происхождения, которые предоставили более 150 граждан, отметила Наталья Исакова.

Напомним, что Госархив Псковской области подготовил серию материалов об истории региона, его восстановлении после Великой Отечественной войны и создаваемых предприятиях.