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Общество

Более полумиллиона дел по истории Псковской области за последние 80 лет хранится в госархиве региона

Более полумиллиона управленческой документации за последние 80 лет по истории Псковской области хранится в госархиве региона, сообщила руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 30 июля.

«Организовать в Пскове конфетно-шоколадную фабрику мощностью две тонны кондитерских изделий в сутки». Из материалов Госархива Псковской области к 80-летию региона

Дела поступали от городских, районных и областных учреждений. Помимо управленческой документации в архиве находится около 20 тысяч дел личного происхождения, которые предоставили более 150 граждан, отметила Наталья Исакова.

Наталья Исакова. Фото: ПАИ

Напомним, что Госархив Псковской области подготовил серию материалов об истории региона, его восстановлении после Великой Отечественной войны и создаваемых предприятиях.

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