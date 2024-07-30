Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

120 юнармейцев со всей области проходят курс молодого бойца в Невельском районе

В детском оздоровительном лагере «Звёздный», который находится в Невельском районе Псковской области, проходит профильная смена «Я — юнармеец». В ней принимают участие 120 юнармейцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

120 юнармейцев со всей области проходят курс молодого бойца в Невельском районе. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Программа курса направлена на обучение основам военной службы, медицинской и огневой подготовки, тактико-специальным, строевым и защитным навыкам в области радиационной, химической и биологической безопасности, а также включает поисковую деятельность. При этом значительное внимание уделяется общему физическому развитию, патриотическому, культурному и духовному воспитанию школьников. Кроме того, для участников курса предусмотрена разнообразная развлекательная программа.

Так, на фолкфестивале юнармейцы и педагоги водили хороводы, играли в народные игры, погружаясь в традиции русской народной культуры. А накануне ребята пробовали свои силы в туре «Моя Россия» интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Юнармейцы уже прошли одно из испытаний — квест по командообразованию под названием «Веревочный курс». Это испытанный метод активного обучения, направленный на развитие навыков взаимодействия и повышение эффективности работы в команде.

Помимо этого, участники профильной смены играют в развивающие исторические настольные игры и отмечают календарные праздники.

Цель проведения профильной смены — развить у молодого поколения интерес к изучению истории родного края и страны, воспитать уважение к традициям, культурному и историческому прошлому своего района и семьи. Мероприятие помогает вовлечь учащихся в систему коллективных творческих дел спортивно-патриотической направленности и создать условия для их самовыражения и самореализации. Кроме того, участие в смене позволяет детям сформировать умения и навыки, которые необходимы спасателю и солдату в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях.

Мероприятие соответсвует целям федерального проекта «Патриотическое воспитание» президентского нацпроекта «Образование».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 июля 2024

Островские танцоры выступили на Вишнёвом фестивале в Белоруссии
30 июля 2024

Изменился номер телефона Псковского кремля
30 июля 2024

ПсковГУ стал победителем проектов в конкурсе «Помоги маме учиться»
30 июля 2024

Движение транспорта ограничат на улице Аллейной в Пскове 31 июля
30 июля 2024

Руководитель Госархива Псковской области Наталья Исакова стала гостьей программы «Оглавление». Главное
30 июля 2024

Псковский МФЦ расширяет спектр оказываемых услуг
30 июля 2024

О цифровизации Госархива Псковской области рассказала его руководитель
30 июля 2024

Опыт Музея истории оккупации Псковской области активно используют в других регионах России

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...