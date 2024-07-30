120 юнармейцев со всей области проходят курс молодого бойца в Невельском районе

18:18, 30 июля 2024, ПАИ

В детском оздоровительном лагере «Звёздный», который находится в Невельском районе Псковской области, проходит профильная смена «Я — юнармеец». В ней принимают участие 120 юнармейцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Программа курса направлена на обучение основам военной службы, медицинской и огневой подготовки, тактико-специальным, строевым и защитным навыкам в области радиационной, химической и биологической безопасности, а также включает поисковую деятельность. При этом значительное внимание уделяется общему физическому развитию, патриотическому, культурному и духовному воспитанию школьников. Кроме того, для участников курса предусмотрена разнообразная развлекательная программа.

Так, на фолкфестивале юнармейцы и педагоги водили хороводы, играли в народные игры, погружаясь в традиции русской народной культуры. А накануне ребята пробовали свои силы в туре «Моя Россия» интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».

Юнармейцы уже прошли одно из испытаний — квест по командообразованию под названием «Веревочный курс». Это испытанный метод активного обучения, направленный на развитие навыков взаимодействия и повышение эффективности работы в команде.

Помимо этого, участники профильной смены играют в развивающие исторические настольные игры и отмечают календарные праздники.

Цель проведения профильной смены — развить у молодого поколения интерес к изучению истории родного края и страны, воспитать уважение к традициям, культурному и историческому прошлому своего района и семьи. Мероприятие помогает вовлечь учащихся в систему коллективных творческих дел спортивно-патриотической направленности и создать условия для их самовыражения и самореализации. Кроме того, участие в смене позволяет детям сформировать умения и навыки, которые необходимы спасателю и солдату в экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях.

Мероприятие соответсвует целям федерального проекта «Патриотическое воспитание» президентского нацпроекта «Образование».