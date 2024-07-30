Материалы XVIII Псковских архивных чтений выйдут в печать в сентябре

18:41, 30 июля 2024, ПАИ

Материалы Международной научно-практической конференции (XVIII Псковские архивные чтения) 2022– 2023 годов проекта «Без срока давности» выйдут в печатном издании в сентябре этого года. Об этом рассказала руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 30 июля.

По словам гостьи радиоэфира, сейчас материалы опубликованы на сайте Государственного архива Псковской области. В печатном издании они выйдут к Международной научно-практической конференции «История, архивы и общество» (XIX Псковские архивные чтения), которая пройдёт в Пскове с 3 по 4 сентября.

В будущем архив планирует выпустить издание сборника документов, отметила Наталья Исакова. Она выразила надежду, что проект удастся реализовать в следующем году.