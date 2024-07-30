Островские танцоры выступили на Вишнёвом фестивале в Белоруссии

22:47, 30 июля 2024, ПАИ

Островский клуб спортивного бального танца «Аэроданс» выступил на Вишнёвом фестивале в Белоруссии. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

В городе Глубокое Белоруссии состоялся традиционный международный Вишнёвый фестиваль.

От Российской Федерации приглашение на участие в этом мероприятии уже второй раз получил клуб спортивного бального танца «Аэроданс» Дома детского творчества (руководитель – Наталья Секриеру). Ребята представляли Псковскую область и Островский район.

По словам руководителя коллектива, это были самые юные участники фестиваля. «Их стилизованные в русских традициях номера получили бурные овации, высокую оценку зрителей, восторженные отзывы», – сообщила Наталья Секриеру.