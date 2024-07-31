Псковичи могут подать свои проекты на соискание награды «Знание. Премия»
Четвёртый сезон просветительской награды России «Знание. Премия» запустило общество «Знание». Заявку можно подать до 30 сентября на официальном сайте. Сделать это могут и жители Псковской области. Можно зарегистрировать себя, компании, проекты и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах.
В этом сезоне 19 номинаций. Две из них – впервые. В частности, к Году семьи приурочили номинацию «За вклад в сохранение семейных ценностей». Ещё одна новая номинация – «За вклад в просвещение в сфере «Экология и туризм».
Кроме того, с 2023 года награду могут получить иностранцы в номинации «Иностранный просветитель года» и подростки от 12 до 17 лет в номинации «Юный просветитель года».
Все заявки будет оценивать экспертная комиссия. При этом 100 номинантов будут иметь возможность пройти онлайн-обучение по публичным выступлениям.
Добавим, что лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.
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