Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи могут подать свои проекты на соискание награды «Знание. Премия»

Четвёртый сезон просветительской награды России «Знание. Премия» запустило общество «Знание». Заявку можно подать до 30 сентября на официальном сайте. Сделать это могут и жители Псковской области. Можно зарегистрировать себя, компании, проекты и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах.

В этом сезоне 19 номинаций. Две из них – впервые. В частности, к Году семьи приурочили номинацию «За вклад в сохранение семейных ценностей». Ещё одна новая номинация – «За вклад в просвещение в сфере «Экология и туризм».

Кроме того, с 2023 года награду могут получить иностранцы в номинации «Иностранный просветитель года» и подростки от 12 до 17 лет в номинации «Юный просветитель года».

Все заявки будет оценивать экспертная комиссия. При этом 100 номинантов будут иметь возможность пройти онлайн-обучение по публичным выступлениям.

Добавим, что лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












31 июля 2024

Студенты-экологи из Санкт-Петербурга проверили качество воды в Изборске
31 июля 2024

Перспективные направления авиасообщения с Псковом назвал Станислав Стармолотов
31 июля 2024

О вредных свойствах черники рассказали в Роскачестве
31 июля 2024

В Госдуме обсудили статус сотрудников военно-гражданских администраций в новых регионах
31 июля 2024

Станислав Стармолотов станет гостем программы «Среда обитания»
31 июля 2024

Опасный мышиный вирус: чего стоит опасаться псковичам на даче
31 июля 2024

До +23 градусов ожидается в Псковской области 1 августа
31 июля 2024

Электроэнергии временно не будет в Великих Луках и районе 1 августа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...