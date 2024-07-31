Псковичи могут подать свои проекты на соискание награды «Знание. Премия»

12:54, 31 июля 2024, ПАИ

Четвёртый сезон просветительской награды России «Знание. Премия» запустило общество «Знание». Заявку можно подать до 30 сентября на официальном сайте. Сделать это могут и жители Псковской области. Можно зарегистрировать себя, компании, проекты и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах.

В этом сезоне 19 номинаций. Две из них – впервые. В частности, к Году семьи приурочили номинацию «За вклад в сохранение семейных ценностей». Ещё одна новая номинация – «За вклад в просвещение в сфере «Экология и туризм».

Кроме того, с 2023 года награду могут получить иностранцы в номинации «Иностранный просветитель года» и подростки от 12 до 17 лет в номинации «Юный просветитель года».

Все заявки будет оценивать экспертная комиссия. При этом 100 номинантов будут иметь возможность пройти онлайн-обучение по публичным выступлениям.

Добавим, что лауреатов объявят на торжественной церемонии награждения в 2025 году.