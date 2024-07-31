О вредных свойствах черники рассказали в Роскачестве

13:38, 31 июля 2024, ПАИ

Аллергическую реакцию, обострение панкреатита и другие серьёзные последствия может вызвать черника, сообщили в Роскачестве.

По словам специалистов национальной системы мониторинга качества, высокое содержания природных кислот в чернике стимулирует выработку сока поджелудочной железы, что может оказаться вредным для здоровья людей с повышенной кислотностью желудка. При синдроме раздражённого кишечника употребление ягоды требует дополнительной консультации врача и внимательного наблюдения за реакцией организма. Не рекомендуется есть чернику при аллергической реакции или индивидуальной непереносимости, отметили в Роскачестве.

По мнению экспертов, следует есть 0,5-1 стакана свежей черники в день. Как уточнили в Роскачестве, безопасное для организма количество ягод может варьировать в зависимости от возраста и физического состояния.