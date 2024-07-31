Перспективные направления авиасообщения с Псковом назвал Станислав Стармолотов

14:37, 31 июля 2024, ПАИ

Перспективными направлениями авиасообщения с Псковом могут стать Мурманск, Архангельск, Сыктывкар, Екатеринбург и Новосибирск, заявил врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 31 июля.

По словам гостя радиоэфира, авиасообщение с Мурманском, Архангельском, Сыктывкаром будет интересно не только псковичам, но и северным туристам, которые смогут прилететь в Псков и отдохнуть в нём в выходные. Другими перспективными направлением могут стать Новосибирск и Екатеринбург. Станислав Стармолотов также отметил Уфу как удобный пункт для пересадки на восточные рейсы.

Главным фактором запуска новых рейсов является заинтересованность в наполняемости, отметил руководитель профильного комитета. «Незаполненность рейса приведёт к плохому финансовому результату, из-за чего придётся вводить дополнительные субсидии. Нет смысла субсидировать полупустые самолёты», – уточнил Станислав Стармолотов.

Ранее сообщалось, что спустя месяц после запуска самолёта по маршруту Псков – Махачкала – Псков загрузка рейса приближается к 80%.