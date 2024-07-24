Загрузка рейса Псков – Махачкала – Псков приближается к 80%

11:19, 24 июля 2024, ПАИ

Спустя месяц после запуска самолёта по маршруту Псков – Махачкала – Псков загрузка рейса приближается к 80%. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал директор международного аэропорта Пскова имени княгини Ольги Артём Тарасов.

Если первым рейсом в Псков из Дагестана прилетело 17 пассажиров, то месяц спустя 18 июля уже 80. «Число улетающих из Пскова в Махачкалу стабильно высокое: от 73 до 93 пассажиров. Сказывается высокий турсезон», – отметил Артём Тарасов.

Авиарейсы между Псковом и Махачкалой осуществляет авиакомпания Red Wings самолётом SSJ-100.

Напомним, ранее между Псковом и Махачкалой прошёл телемост, в котором приняли участие эксперты турбизнеса. Они отметили высокий взаимный интерес жителей Псковской области и Дагестана к внутреннему туризму.