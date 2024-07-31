Всемирный день борьбы с раком лёгкого отмечают сегодня

07:20, 01 августа 2024, ПАИ

Всемирный день борьбы с раком лёгкого отмечают сегодня, 1 августа, сообщает calend.ru.

Задача этого дня – повышение осведомлённости человека об этом заболевании, способах его профилактики и лечения. Рак лёгкого – это одно из самых встречающихся видов злокачественных новообразований. Ежегодно от рака лёгкого умирает больше людей, чем от всех остальных видов рака вместе взятых. Основной причиной возникновения заболевания врачи называют курение, ухудшение экологии и развитие вредной промышленности.

Рак лёгкого – это острая социальная проблема, поэтому во Всемирный день борьбы с раком лёгкого проводятся различные образовательные мероприятия, на которых онкологи делятся современными разработками, касающимися лечения и профилактики заболевания.