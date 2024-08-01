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Общество

Какие виды спорта полезны при нарушениях зрения, рассказала врач Садулаева

При близорукости, дальнозоркости и астигматизме стоит заниматься настольным теннисом, пишет «Газета.ру» со ссылкой на офтальмолога Лидию Садулаеву.

Наблюдение за движущимися мелкими объектами даёт положительную нагрузку на глаза, отметила врач. Помимо этого, благотворное влияние оказывает йога в гамаках, но не рекомендуется выполнять перевороты в гамаке или асаны головой вниз, предупреждает доктор.

Лёгкий бег, гимнастика, растяжка, езда на велосипеде и скандинавская ходьба могут повысить тонус глазных мышц, но перед этим стоит проконсультироваться с врачом, заключила специалист.

Ранее врач-остеопат перечислил эффективные упражнения для здоровья спины.

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