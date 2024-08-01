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Общество

Международная «Вахта памяти» стартовала в Невельском муниципальном округе

Международная молодёжная «Вахта памяти» стартовала в Невельском муниципальном округе. В ней принимают участие порядка 300 человек. Об этом корреспонденту ПАИ рассказала руководитель поисковой организации «След «Пантеры» Анна Шуняева.

  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»
  • Вахта памяти проходит в Невельском муниципальном округе
    Фото: Газета «Невельский вестник»

Мероприятие пройдёт с 1 по 10 августа. На него приехали представители поискового движения из Белоруссии, а также участники из Саратовской области, Коми, Санкт-Петербурга и практически всех муниципалитетов Псковской области.

«Программа будет насыщенная. У нас будут проходить поисковые работы. И так как это молодёжная «Вахта памяти», то у нас в рамках экспедиции будет организована школа юного поисковика – мы будем обучать молодых ребят, которые ещё не занимались поисковой деятельностью, всем тонкостям работы. Кроме того, будет организована и культурная программа: будут проходить концерты и показы исторических фильмов», – поделилась Анна Шуняева.

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