Россиянам назвали причины отказа в назначении единого пособия

08:08, 02 августа 2024, ПАИ

Есть несколько причинам, по которым семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам могут отказать в назначения единого пособия. Их назвал Telegram-канал «Объясяем.рф».

Причиной может послужить неверное заполнение данных в заявке, нетрудоустройство заявителя без уважительной причины, а также если движимое или недвижимое имущество семьи превышает определённые нормативы. Кроме того, к отказу может привести ситуация, когда доход на одного человека в семье больше, чем прожиточный минимум в регионе.

Причину отказа указывают в письме на электронную почту заявителя и на портале «Госуслуг». По всем вопросам можно обращать в региональный отдел Социального фонда России.