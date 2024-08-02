Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Россиянам назвали причины отказа в назначении единого пособия

Есть несколько причинам, по которым семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам могут отказать в назначения единого пособия. Их назвал Telegram-канал «Объясяем.рф».

Причиной может послужить неверное заполнение данных в заявке, нетрудоустройство заявителя без уважительной причины, а также если движимое или недвижимое имущество семьи превышает определённые нормативы. Кроме того, к отказу может привести ситуация, когда доход на одного человека в семье больше, чем прожиточный минимум в регионе.

Причину отказа указывают в письме на электронную почту заявителя и на портале «Госуслуг». По всем вопросам можно обращать в региональный отдел Социального фонда России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 августа 2024

Ильин день наступил по народному календарю: приметы и обычаи
02 августа 2024

Никто, кроме нас: День Воздушно-десантных войск отмечают в России
01 августа 2024

В Гдовском районе к приезду гостей готовят площадку фестиваля «Наше море»
01 августа 2024

В псковском Доме молодёжи прошли «Юннатские экспедиции»
01 августа 2024

Наталья Фёдорова наградила активистов Псковского района почётными грамотами
01 августа 2024

Пушкинский клуб «Союз друзей» из Перми выступил в «Михайловском»
01 августа 2024

Псковских спасателей наградили за спортивные достижения
01 августа 2024

Митрополит Матфей сослужил патриарху Кириллу за литургией в храме Христа Спасителя

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...