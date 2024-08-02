Три тонны корма для домашних животных не пропустили через границу в Псковской области

13:22, 02 августа 2024, ПАИ

Три тонны корма для домашних животных, который перевозили из Белоруссии в Москву, не пропустили на российско-белорусской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспектор ведомства установил, что на корм отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции.

Ввоз корма запретили, оформили акт о возврате груза в Белоруссию.