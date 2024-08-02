Три тонны корма для домашних животных не пропустили через границу в Псковской области
Три тонны корма для домашних животных, который перевозили из Белоруссии в Москву, не пропустили на российско-белорусской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Инспектор ведомства установил, что на корм отсутствовали сопроводительные ветеринарные документы, подтверждающие безопасность и происхождение продукции.
Ввоз корма запретили, оформили акт о возврате груза в Белоруссию.
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