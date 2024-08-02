На 33,3% выросла погрузка на железной дороге в Псковской области

13:19, 02 августа 2024, ПАИ

Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области в июне 2024 года составила 60,4 тысячи тонн грузов, что на 33,3% больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

За месяц было погружено строительных грузов 27,4 тысячи тонн (+7% к июню 2023 года), лесных грузов – 15,8 тысячи тонн (рост в два раза), нефти и нефтепродуктов – 6,1 тысячи тонн (-18,7%), лома чёрных металлов – 5,5 тысячи тонн (рост в 1,6 раза), зерна – 5,2 тысячи тонн (рост в 9,4 раза).

Всего за первое полугодие 2024 года погрузка на железной дороге в Псковской области составила 229,5 тысячи тонн, что на 0,6% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.