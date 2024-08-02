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47 воспитанников балетных школ России приехали в Псковскую область на фестиваль «Под звездой Геннадия Селюцкого»

47 воспитанников балетных школ России из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ухты, Калининграда, Сыктывкара и Донецка приехали в Псковскую область на фестиваль «Под звездой Геннадия Селюцкого». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: pskov.ru

Фестиваль балета в Пушкинских Горах начался с мастер-классов для воспитанников балетных школ. Программа мастер-классов включает разнообразные направления: от классического балета до танца модерн.

Затем начинающие артисты балета смогут стать участниками концерта, который они с помощью балетмейстеров и педагогов создадут сами. На концерте «Дети для детей», который пройдет 10 августа, будут исполнены номера из классического и современного репертуара. Лучшие ученики исполнят сольные вариации, дуэты и трио. В программе концерта танцы из балетов «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Золушка».

11 августа состоится гала-концерт с участием около 14 ведущих солистов из Мариинского, Михайловского и других академических театров страны. Участниками концерта станут более десяти ведущих солистов балета из Мариинского, Михайловского и других академических театров России – народные и заслуженные артисты, звёзды российского балета, такие как Юлия Махалина, Евгений Иванченко, Евгений Коновалов, Андрей Касьяненко, Анастасия Смирнова и другие. Будут исполнены дуэты, сольные номера из мирового классического репертуара, характерные танцы из балетов, современные постановки. Зрители смогут увидеть фрагменты из балетов «Легенда о любви», «Баядерка», «Дон Кихот», «Спартак». В социальной сети проекта будет организована трансляция концертов.

В рамках фестивальной программы откроется фотовыставка «Ученик. Артист. Учитель», посвящённая творчеству Геннадия Селюцкого и его учеников по академии и театру, состоится показ фильмов из цикла «Легенды балета». Новые серии об исторических фигурах русского балетного театра производства студии «Телеинвест» были созданы при поддержке президентского фонда культурных инициатив. В рамках кинопоказа пройдут творческие встречи со звёздами балета – участниками гала-концерта, которые проведёт журналист Иннокентий Иванов. Зрители смогут познакомиться с артистами и задать интересующие их вопросы. Вход на кинопоказы и фотовыставку свободный.

Подробнее с программой фестиваля можно познакомиться здесь.

Фестиваль балета «Под звездой Геннадия Селюцкого» реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Он посвящён памяти артиста и педагога-репетитора Мариинского театра, профессора АРБ имени. А. Я. Вагановой, заслуженного деятеля искусств РФ Геннадия Селюцкого.

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