Пуговицу с мундира чиновника XIX века нашли археологи в Пскове

20:20, 03 августа 2024, ПАИ

Пуговицу с мундира чиновника XIX века нашли археологи на раскопе на улице Кузнецкой в Пскове. Фото пуговицы появилось в телеграм-канале «Псковская археология». Подписчикам предложили угадать, кому могла принадлежать эта пуговица.

В комментариях появились версии, что такие пуговицы с гербом нашивались на губернские мундиры, которые носили чиновники.

Губернские мундиры ввела своим указом от 1784 года императрица Екатерина II. Псковская губерния входила в так называемую северную полосу. Здесь полагалось носить «кафтан светло-синий с малиновыми обшлагами, с тремя пуговицами, воротником и подбоем; камзол палевый, пуговицы белые». Мундиры образца 1784 года просуществовали 12 лет.

Раскопки на улице Кузнецкой археологи начали 2 августа. В этом году раскоп станет самым масштабным по площади. «Хотя этот участок города находится за пределами крепостных стен, работы предыдущих лет уже давали интересные материалы по освоению данной территории. Уже сейчас можно сказать, что находок и открытий будет немало», – отметили специалисты.