Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Пуговицу с мундира чиновника XIX века нашли археологи в Пскове

Пуговицу с мундира чиновника XIX века нашли археологи на раскопе на улице Кузнецкой в Пскове. Фото пуговицы появилось в телеграм-канале «Псковская археология». Подписчикам предложили угадать, кому могла принадлежать эта пуговица.

Фото из телеграм-канала "Псковская археология"

В комментариях появились версии, что такие пуговицы с гербом нашивались на губернские мундиры, которые носили чиновники.

Губернские мундиры ввела своим указом от 1784 года императрица Екатерина II. Псковская губерния входила в так называемую северную полосу. Здесь полагалось носить «кафтан светло-синий с малиновыми обшлагами, с тремя пуговицами, воротником и подбоем; камзол палевый, пуговицы белые». Мундиры образца 1784 года просуществовали 12 лет.

Пуговица с мундира XVIII века выглядела так. Фото: skl-m.livejournal.com

Раскопки на улице Кузнецкой археологи начали 2 августа. В этом году раскоп станет самым масштабным по площади. «Хотя этот участок города находится за пределами крепостных стен, работы предыдущих лет уже давали интересные материалы по освоению данной территории. Уже сейчас можно сказать, что находок и открытий будет немало», – отметили специалисты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 августа 2024

Солисты Мариинки спели в память о священнике из Опочецкого района
03 августа 2024

Ещё шесть военнослужащих из Псковской области погибли на СВО
03 августа 2024

16-килограммовый пряник испекут 4 августа на фестивале «Молочные реки, кисельные берега» в Печорском районе
03 августа 2024

Пуговицу с мундира чиновника XIX века нашли археологи в Пскове
03 августа 2024

Осенью псковичи смогут увидеть комету века
03 августа 2024

Новых для России клещевых паразитов обнаружили в Псковской области
03 августа 2024

Супружеские пары наградили на празднике в честь 526-летия Струг Красных
03 августа 2024

526-летие отмечают Струги Красные

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...