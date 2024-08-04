Гастрономический гид «Своё. Псковская область» сможет бесплатно получить любой желающий

11:25, 04 августа 2024, ПАИ

Тираж гастрономического гида «Своё. Псковская область» уже в регионе, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Справочник был разработан совместно с АО «Россельхозбанк» в рамках соглашения, которое было подписано с заместителем председателя правления банка Денисом Константиновым.



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова



Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова





Издание позволяет совершить виртуальное гастрономическое путешествие по Псковской области и познакомиться не только с основными достопримечательностями региона, но и с объектами сельского туризма и фермерской продукцией. «Перечень составлен с умом, гид действительно очень интересный. Искренне рекомендую всем сверять с ним свои маршруты выходного дня», – отметил Михаил Ведерников.

Справочник может получить бесплатно любой желающий в офисе Туристского информационного центра Псковской области по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 14 (вход с улицы Пушкина).