Гастрономический гид «Своё. Псковская область» сможет бесплатно получить любой желающий
Тираж гастрономического гида «Своё. Псковская область» уже в регионе, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Справочник был разработан совместно с АО «Россельхозбанк» в рамках соглашения, которое было подписано с заместителем председателя правления банка Денисом Константиновым.
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
-
Фото: Telegram-канал Михаила Ведерникова
Издание позволяет совершить виртуальное гастрономическое путешествие по Псковской области и познакомиться не только с основными достопримечательностями региона, но и с объектами сельского туризма и фермерской продукцией. «Перечень составлен с умом, гид действительно очень интересный. Искренне рекомендую всем сверять с ним свои маршруты выходного дня», – отметил Михаил Ведерников.
Справочник может получить бесплатно любой желающий в офисе Туристского информационного центра Псковской области по адресу: Псков, Октябрьский проспект, 14 (вход с улицы Пушкина).
Михаил Ведерников поблагодарил железнодорожников за готовность трудиться на благо Псковской области
Гастрономический гид «Своё. Псковская область» сможет бесплатно получить любой желающий