Выставка «Без барьеров» откроется в Псковской областной библиотеке 5 августа

20:41, 04 августа 2024, ПАИ

Новая выставка откроется в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 5 августа. На площадке будут представлены работы призеров и участников IX Всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов «Без барьеров».

Всего на конкурс фотохудожники и авторы-любители прислали более 3,3 тысячи снимков, в нем приняли участие 363 автора из 67 регионов России, включая ЛНР и ДНР. Из них 96 – представители региональных организаций Всероссийского общества инвалидов. Конкурс проходил по двум номинациям: «Отдельная фотография» и «Серия фотографий». На выставке представлены лучшие 40 работ.

Начало мероприятия в 14:00.

Отметим, «Без барьеров» – это многолетний совместный проект Всероссийского общества инвалидов и Союза фотохудожников России.