Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Выставка «Без барьеров» откроется в Псковской областной библиотеке 5 августа

Новая выставка откроется в Псковской областной библиотеке имени В. Я. Курбатова 5 августа. На площадке будут представлены работы призеров и участников IX Всероссийского фотоконкурса о жизни инвалидов «Без барьеров».

Всего на конкурс фотохудожники и авторы-любители прислали более 3,3 тысячи снимков, в нем приняли участие 363 автора из 67 регионов России, включая ЛНР и ДНР. Из них 96 – представители региональных организаций Всероссийского общества инвалидов. Конкурс проходил по двум номинациям: «Отдельная фотография» и «Серия фотографий». На выставке представлены лучшие 40 работ.

Начало мероприятия в 14:00.

Отметим, «Без барьеров» – это многолетний совместный проект Всероссийского общества инвалидов и Союза фотохудожников России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 августа 2024

«Аллею мастеров» организовали в центральном парке Бежаниц
04 августа 2024

80-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметили в Лаврах
04 августа 2024

День деревни отметили в Писковичах
04 августа 2024

Объявлены победители соревнований по пляжному волейболу на фестивале «Наше море» в Гдовском районе
04 августа 2024

443-ю годовщину со дня основания Бежаниц отметили жители посёлка
04 августа 2024

Жители Карамышево отпраздновали 128-ю годовщину образования села
04 августа 2024

Борис Елкин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
04 августа 2024

Фестиваль в память о солисте Мариинского театра Геннадии Селюцком начал работу в «Михайловском»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...