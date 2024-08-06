Горячее питание хотят сделать бесплатным для всех российских школьников

11:53, 05 августа 2024, ПАИ

Горячее питание хотят сделать бесплатным для всех категорий российских школьников. Такое предложение внесли депутаты ЛДПР и сенатор Елена Афанасьева, пишет «Парламентская газета».

Внесение соответствующей инициативы в Госдуму анонсировал 5 августа глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Сейчас горячее питание предоставляют детям из малообеспеченных семей, ученикам с ОВЗ и ученикам начальной школы.

Горячее питание должно предоставляться всем, независимо от возраста и материального статуса семьи, отметили в Госдуме.