Псковичка стала абсолютным чемпионом России по парашютному спорту
Псковичка Елена Лактионова стала абсолютным чемпионом России по парашютному спорту в дисциплине «скоростное падение», сообщили ПАИ в комитете по спорту Псковской области.
Заслуженный мастер спорта Елена Лактионова стала чемпионом пятый год подряд. На соревнованиях, где необходимо было выполнить шесть прыжков с парашютом, она развила максимальную скорость 426 километров в час. Средняя скорость падения по сумме прыжков составила 418 километров в час.
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