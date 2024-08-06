Псковичка стала абсолютным чемпионом России по парашютному спорту

11:59, 05 августа 2024, ПАИ

Псковичка Елена Лактионова стала абсолютным чемпионом России по парашютному спорту в дисциплине «скоростное падение», сообщили ПАИ в комитете по спорту Псковской области.

Заслуженный мастер спорта Елена Лактионова стала чемпионом пятый год подряд. На соревнованиях, где необходимо было выполнить шесть прыжков с парашютом, она развила максимальную скорость 426 километров в час. Средняя скорость падения по сумме прыжков составила 418 километров в час.

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