Почему на берегу Чудского озера много мёртвой рыбы, объяснил эксперт

16:32, 05 августа 2024, ПАИ

Жители Псковской области и гости региона обратились в ПАИ с просьбой разъяснить ситуацию с появлением на берегу Чудского озера мёртвой рыбы и как следствия зловония. Мы обратились с этим вопросом к рыбаку с большим стажем Николаю Бесклёвному.

«Причины две. Они ежегодные. Первая и основная – жара, аномально тёплая для наших водоëмов вода, а отсюда и недостаточное содержание кислорода в воде. Особенно чувствительны к этой кислородной недостаточности ерши, они погибают первыми. Их, мёртвых, в жаркие дни лета очень много бывает на берегах Чудского и Псковского озёр. И вонь от этого иногда стоит серьёзная», – отметил рыболов с большим стажем.

Вторая причина локальная – рыболовы-промысловики из заколов (вид сетей с мелкой ячеёй) вынимая пойманную рыбу, снулую и погибшую, выбрасывают её за борт. «И это снова в основном ерши. Этого делать нельзя», – подчеркнул он и напомнил, что несколько лет назад за такое деяние был серьёзно оштрафован промысловик.

В последнюю неделю ветер был западного и северо-западного направлений, а это значит, что всю мёртвую рыбу прибивало к восточным и южным берегам Чудского и Псковского озёр, уточнил Николай Бесклёвный.