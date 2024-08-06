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Общество

Мария Филонова – о работе в женсовете: Этот труд не каждому по плечу

Насколько сложно работать в женсовете при военной части, рассказала общественный помощник губернатора, руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Мария Филонова в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 6 августа.

Мария Филонова. Фото: Валерия Лагуткина/ПАИ

«Наша 76-я дивизия разделена по полкам. И получается так, что каждая женщина в совете отвечает за свой полк. Я хочу сказать, что это тяжёлая работа, которая будет не каждому по плечу. Мы работаем и с семьями погибших, и с семьями без вести пропавших. Нужно поддержать и самих военнослужащих и помогать им, плюс работа с военнослужащими, которые получили ранения», – отметила Мария Филонова.

По её словам, нагрузка у женсовета большая. «На тебя приходится большое количество военнослужащих и их семей. Иногда бывает сложно подобрать активистов для женсовета, потому что в этой работе должна быть хорошая стрессоустойчивость и понимание того, что ты делаешь. Здесь должно быть даже и знание законов, так как нужно постоянно следить за указами президента. Я всегда говорю, что мы надёжный тыл наших защитников», – заключила гостья студии.

Добавим, что интервью с Марией Филоновой можно прочитать по ссылке.

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