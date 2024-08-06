Минпромторг Херсонщины поблагодарил правительство Псковской области за содействие

16:46, 06 августа 2024, ПАИ

Министерство промышленности и торговли Херсонской области поблагодарило правительство Псковской области за содействие, сообщается в Telegram-канале «Шефская помощь | Херсонская область».

«Псковская область инициативно взяла шефство над Ивановским округом Херсонской области с целью всестороннего содействия в восстановлении и развитии этого района. Жители муниципального образования отмечают улучшение социально-экономической ситуации и благосостояния, в том числе благодаря помощи и кураторству со стороны Псковской области», – говорится в официальном письме главы Минпромторга Херсонщины Ивана Сафронова, присланном в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Напомним, что Псковская область оказывает посильную помощь новым субъектам РФ, регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям. В прошлом году за счёт региона-шефа в Херсонской области был капитально отремонтирован и оснащён мебелью и учебным оборудованием детский сад «Солнышко», в этом году псковские строители помогают с ремонтом Генического дома-интерната. Ремонтно-аварийные бригады помогли подготовить жилищно-коммунальные объекты Ивановского муниципального округа к зиме. О том, как Псковская область помогает Херсонщине, читайте в специальном сюжете ПАИ.