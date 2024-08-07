Псковичи могут помочь детям Херсонской области собраться к учебному году

10:34, 07 августа 2024, ПАИ

Псковичи могут помочь детям Херсонской области собраться к учебному году в рамках акции «Собери ребёнка в школу», сообщили ПАИ в Ресурсном центре добровольчества Псковской области.

Дети из Херсонской области, а также псковские дети из малообеспеченных семей как никто другой нуждаются в помощи, подчеркнули в центре.

Псковичи могут передать канцелярскиt товары, наборы для детского творчества, учебную литературу, рюкзаки, школьную и спортивную форму, обувь.

Принести всё необходимое можно в штаб «Мы вместе» на улицу Конную, 2 в Пскове. Кроме того, точки сбора есть и в муниципалитетах. Их можно найти на карте.

Ранее сообщалось, что 1,5 тонны гумпомощи для жителей Херсонщины отправили волонтёры из Псковской области.