Дартс и стрельба: второй день соревнований ВОИ в Пскове

Спортивный фестиваль Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) среди инвалидов Северо-Запада России с поражением опорно-двигательного аппарата продолжается в Пскове. Сегодня спортсмены посоревновались в дартсе, настольных спортивных играх и стрельбе. За происходящим наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.
Добавим, что ранее эксперты в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ обсудили работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями.
Фото: Валерия Ковалёва/ПАИ, 15:11, 07 августа 2024, ПАИ
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