Дартс и стрельба: второй день соревнований ВОИ в Пскове

Спортивный фестиваль Всероссийского общества инвалидов (ВОИ) среди инвалидов Северо-Запада России с поражением опорно-двигательного аппарата продолжается в Пскове. Сегодня спортсмены посоревновались в дартсе, настольных спортивных играх и стрельбе. За происходящим наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.

Добавим, что ранее эксперты в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ обсудили работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями.