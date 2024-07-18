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Общество

Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

Эксперты в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ обсудили работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями.

  • Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсудили в медиацентре ПАИ
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсудили в медиацентре ПАИ
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсудили в медиацентре ПАИ
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсудили в медиацентре ПАИ
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсудили в медиацентре ПАИ
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсудили в медиацентре ПАИ
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсудили в медиацентре ПАИ
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ
  • Работу НКО в поддержку псковичей с ограниченными возможностями обсудили в медиацентре ПАИ
    Фото: Фёдор Егоров/ПАИ

Главное:

– псковское областное отделение Всероссийского общества инвалидов проведёт в Пскове спортивный фестиваль для инвалидов из десяти регионов СЗФО;

– губернатор Михаил Ведерников и правительство Псковской области оказывают активную поддержку по развитию инфраструктуры и общественных территорий для инвалидов;

– для детей с особенностями здоровья в Пскове центр доступной абилитации «Добрея» реализует проект по адаптивному спорту. Он включает в себя пять направлений работы – адаптивный футбол, адаптивное кудо, художественную гимнастику и танцы, в том числе на коляске;

– кроме того, «Добрея» подготовила для детей проект коррекционной спортивной программы. В него входят занятия спортом и творчеством. Планируется, что в конце проекта дети станут участниками фестиваля «Особенное детство»;

– благотворительный фонд помощи детям-инвалидам, ветеранам и малоимущим семьям «Объединение» проводит в Великих Луках активную работу: содействует в сборах, организовывает мероприятия и проводит крупные проекты, в числе которых мобильная школа компьютерной грамотности;

– НКО в этой сфере недостаточно взаимодействвуют между участниками. Эксперты хотели бы чаще встречаться на площадках для обсуждения общих проектов, проблематики и развития;

– представители НКО, работающие с людьми с ограниченными возможностями, до сих пор сталкиваются с безразличным отношением со стороны общества к людям с инвалидностью;

– одна из основных проблем, существующая у НКО, – информационное сопровождение. Коллаборации НКО и медиа можно усилить периодичностью встреч и формированием более качественного запроса и инфоповодов, полагают эксперты.

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